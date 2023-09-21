Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)

Прокуратура сообщила о ранении трех гражданских мужчин в результате утреннего ракетного удара по Харькову.

«Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следователей, по Харькову ударили шесть ракет типа С-300.

«Информация уточняется. Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов», — добавили прокуроры.