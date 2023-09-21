Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
Прокуратура сообщила о ранении трех гражданских мужчин в результате утреннего ракетного удара по Харькову.
«Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По данным следователей, по Харькову ударили шесть ракет типа С-300.
«Информация уточняется. Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов», — добавили прокуроры.
Читайте также: Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о ранении трех гражданских мужчин в результате утреннего ракетного удара по Харькову".