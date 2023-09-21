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Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)

Происшествия 09:28   21.09.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)

Прокуратура сообщила о ранении трех гражданских мужчин в результате утреннего ракетного удара по Харькову.

«Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следователей, по Харькову ударили шесть ракет типа С-300.

«Информация уточняется. Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов», — добавили прокуроры.

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Последствия ракетного удара по Харькову 21.09.2023 7

Последствия ракетного удара по Харькову 21.09.2023 6

Последствия ракетного удара по Харькову 21.09.2023 5

Последствия ракетного удара по Харькову 21.09.2023 4

Последствия ракетного удара по Харькову 21.09.2023 3

Последствия ракетного удара по Харькову 21.09.2023 2

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о ранении трех гражданских мужчин в результате утреннего ракетного удара по Харькову".