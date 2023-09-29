Генштаб – про ситуацію на Харківщині: штурмів немає, зафіксовано авіаудари

Армія РФ продовжує бити авіацією та артилерією по цивільній інфраструктурі Харківської області. Генштаб у ранковому зведенні поінформував про три авіаційні удари.

“Авіаційних ударів зазнали Кругле, Куп’янськ, Берестове Харківської області, – зазначили у Генштабі. – Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”.

Ніч на Харківщині пройшла з однією повітряною тривогою – о 00:23 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. У Харкові вибухів не було. Відбій пролунав о 1:00.

Загалом по території України ворог завдав за добу 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 21 бойове зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу та два – по станціях РЕБ противника. Захисники неба знищили два розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ракетники вразили один ЗРК, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.