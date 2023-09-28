На Купянско-Лиманском направлении возобновляются боевые столкновения — Евлаш

Враг укрепил фортификационные сооружения и готовится к наступательным действиям. О ситуации на Купянско-Лиманском направлении представитель ВСУ рассказал в эфире нацмарафона.

«Враг готовится к наступательным действиям на этом (Купянско-Лиманском — Ред.) направлении. Сейчас мы фиксируем значительное повышение авиационных ударов. Таким образом, 21 раз он применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52. В частности, вблизи Северского и Серебрянского лесничества пришлось больше всего таких ударов авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям Вооруженных сил Украины, произошло два боевых столкновения. Сейчас противник потихоньку начинает восстанавливать боевые столкновения в этом направлении. Раньше мы фиксировали затишье, противник укреплял свои фортификационные сооружения, заканчивал. Сейчас уже в бой присоединяется и 25-я общевойсковая армия, однако мы фиксируем, что у них проблемы с тренировкой военнослужащих, которые сейчас участвуют на Лимано-Купянском направлении», — сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он прокомментировал информацию Института изучения войны (ISW) о якобы смещении пополнений в виде 25-й ОВА, прибывающих на это направление, в сторону Кременной из-под Купянска.

«Они заполняют свои прогалины и пытаются пополнить резервы», — отметил Евлаш.

По его словам, враг также сейчас старается отвести полевую артиллерию на предельную дальность, поскольку несет большие потери.

«За прошедшие сутки мы уничтожили 22 единицы вооружения и военной техники противника. Это один танк, три ББМ, включая БТР-80 и БМП-1, одну «Мста-Б», четыре пушки «Д-30» и один «Пион», — перечислил спикер Восточной группировки войск ВСУ. — Постоянно наносим поражение по их беспилотным летательным аппаратам – таким образом были три уничтожены. И еще пять автомобилей, которым противник перевозил личный состав и снабжение на этом направлении».