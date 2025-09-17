Самолет создают в Харькове во время войны — подробности
Двухместный одномоторный самолет изготавливают во время полномасштабной войны специалисты Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт». Основным его назначением будет обучение. По итогам этой работы ХАИ может стать первым в Украине университетом, который получит авиаконструкторский сертификат. И в дальнейшем поставить полный цикл производства на поток.
Такими планами поделился с МГ «Объектив» и. о. ректора университета Алексей Литвинов.
«С самого начала создания института существовала традиция, — рассказывает Литвинов. — Одним из первых структурных подразделений, созданных в рамках самого института, было студенческое конструкторское бюро. В 1930 году был создан первый пассажирский самолет на восемь пассажиров — ХАИ-1. Он знаменит тем, что был первым в Европе и вторым в мире самолетом, где убиралось шасси во время полета. И он по своим скоростным характеристикам на то время опережал большинство истребителей, которые существовали в армиях мира».
Через пять лет университет будет отмечать столетний юбилей, и к этой дате хочет собрать свой собственный двухместный одномоторный легкий самолет ХАИ-100, используя современные технологии. Его готовность Литвинов оценивает на 40%, производство происходит в безопасных локациях не на территории вуза.
«Это такая миссия, амбициозная цель. А если более приземленно, то мы хотим получить сертификат авиационных конструкторов от Государственной службы авиации Украины. И именно для получения такого сертификата необходимо доказать, что у вас есть возможности, способности делать, конструировать от первого винтика до последней детали самостоятельно на собственных мощностях, строить самолеты. Полное производство. И третья цель — обучение пилотов гражданской авиации. А все боевые пилоты начинают учиться как гражданские, а уже потом переходят к специализации на боевых самолетах. То есть функции три: учебная, методическая и имиджевая», — объясняет и. о. ректора.
Финансирует производство самолета университет за свой счет, также помогают благотворители.
«На сегодняшний день те расчеты, на которые мы ориентируемся, это примерно 2 миллиона гривен. Деньги большие, но в то же время они не неподъемные, если это будет растянуто на несколько лет. Мы, конечно, не будем тянуть это на пять лет. Надеюсь, что уже в следующем году сможем его презентовать. Потому что очень долгая процедура сертификации этого самолета, но мы готовы все же включиться, потому что для нас это очень важно. Мы будем первым в Украине университетом, который получит сертификат авиаконструкторов. Затем мы их будем уже штамповать и распространять среди тех, кто захочет себе иметь частный самолет», — говорит Литвинов.
Читайте также: Еще один подземный вуз в Харькове: в укрытиях учатся студенты ХАИ (видео)
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: авиация, Алексей Литвинов, літак, новости Харькова, самолет, ХАИ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Самолет создают в Харькове во время войны — подробности»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двухместный одномоторный самолет изготавливают во время полномасштабной войны специалисты Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт».".