Самолет создают в Харькове во время войны — подробности

Двухместный одномоторный самолет изготавливают во время полномасштабной войны специалисты Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт». Основным его назначением будет обучение. По итогам этой работы ХАИ может стать первым в Украине университетом, который получит авиаконструкторский сертификат. И в дальнейшем поставить полный цикл производства на поток.

Такими планами поделился с МГ «Объектив» и. о. ректора университета Алексей Литвинов.

«С самого начала создания института существовала традиция, — рассказывает Литвинов. — Одним из первых структурных подразделений, созданных в рамках самого института, было студенческое конструкторское бюро. В 1930 году был создан первый пассажирский самолет на восемь пассажиров — ХАИ-1. Он знаменит тем, что был первым в Европе и вторым в мире самолетом, где убиралось шасси во время полета. И он по своим скоростным характеристикам на то время опережал большинство истребителей, которые существовали в армиях мира».

Через пять лет университет будет отмечать столетний юбилей, и к этой дате хочет собрать свой собственный двухместный одномоторный легкий самолет ХАИ-100, используя современные технологии. Его готовность Литвинов оценивает на 40%, производство происходит в безопасных локациях не на территории вуза.

«Это такая миссия, амбициозная цель. А если более приземленно, то мы хотим получить сертификат авиационных конструкторов от Государственной службы авиации Украины. И именно для получения такого сертификата необходимо доказать, что у вас есть возможности, способности делать, конструировать от первого винтика до последней детали самостоятельно на собственных мощностях, строить самолеты. Полное производство. И третья цель — обучение пилотов гражданской авиации. А все боевые пилоты начинают учиться как гражданские, а уже потом переходят к специализации на боевых самолетах. То есть функции три: учебная, методическая и имиджевая», — объясняет и. о. ректора.

Финансирует производство самолета университет за свой счет, также помогают благотворители.

«На сегодняшний день те расчеты, на которые мы ориентируемся, это примерно 2 миллиона гривен. Деньги большие, но в то же время они не неподъемные, если это будет растянуто на несколько лет. Мы, конечно, не будем тянуть это на пять лет. Надеюсь, что уже в следующем году сможем его презентовать. Потому что очень долгая процедура сертификации этого самолета, но мы готовы все же включиться, потому что для нас это очень важно. Мы будем первым в Украине университетом, который получит сертификат авиаконструкторов. Затем мы их будем уже штамповать и распространять среди тех, кто захочет себе иметь частный самолет», — говорит Литвинов.