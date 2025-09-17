Live
Самолет создают в Харькове во время войны — подробности

Оригинально 19:42   17.09.2025
Елена Нагорная
Двухместный одномоторный самолет изготавливают во время полномасштабной войны специалисты Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт». Основным его назначением будет обучение. По итогам этой работы ХАИ может стать первым в Украине университетом, который получит авиаконструкторский сертификат. И в дальнейшем поставить полный цикл производства на поток.

Такими планами поделился с МГ «Объектив» и. о. ректора университета Алексей Литвинов.

«С самого начала создания института существовала традиция, — рассказывает Литвинов. — Одним из первых структурных подразделений, созданных в рамках самого института, было студенческое конструкторское бюро. В 1930 году был создан первый пассажирский самолет на восемь пассажиров — ХАИ-1. Он знаменит тем, что был первым в Европе и вторым в мире самолетом, где убиралось шасси во время полета. И он по своим скоростным характеристикам на то время опережал большинство истребителей, которые существовали в армиях мира».

ХАИ-1
ХАИ-1, фото с сайта aeroclub.net.ua

Через пять лет университет будет отмечать столетний юбилей, и к этой дате хочет собрать свой собственный двухместный одномоторный легкий самолет ХАИ-100, используя современные технологии. Его готовность Литвинов оценивает на 40%, производство происходит в безопасных локациях не на территории вуза.

«Это такая миссия, амбициозная цель. А если более приземленно, то мы хотим получить сертификат авиационных конструкторов от Государственной службы авиации Украины. И именно для получения такого сертификата необходимо доказать, что у вас есть возможности, способности делать, конструировать от первого винтика до последней детали самостоятельно на собственных мощностях, строить самолеты. Полное производство. И третья цель — обучение пилотов гражданской авиации. А все боевые пилоты начинают учиться как гражданские, а уже потом переходят к специализации на боевых самолетах. То есть функции три: учебная, методическая и имиджевая», — объясняет и. о. ректора.

Финансирует производство самолета университет за свой счет, также помогают благотворители.

«На сегодняшний день те расчеты, на которые мы ориентируемся, это примерно 2 миллиона гривен. Деньги большие, но в то же время они не неподъемные, если это будет растянуто на несколько лет. Мы, конечно, не будем тянуть это на пять лет. Надеюсь, что уже в следующем году сможем его презентовать. Потому что очень долгая процедура сертификации этого самолета, но мы готовы все же включиться, потому что для нас это очень важно. Мы будем первым в Украине университетом, который получит сертификат авиаконструкторов. Затем мы их будем уже штамповать и распространять среди тех, кто захочет себе иметь частный самолет», — говорит Литвинов.

Автор: Елена Нагорная
