Харьковские выпускники создают Bayraktar и востребованы компанией Boeing 📹

Учебные программы факультета самолетостроения Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт» регулярно обновляют и сейчас в них есть и беспилотные комплексы, и пассажирские самолеты, рассказал МГ «Объектив» декан Дмитрий Крицкий.

Декан считает, что на сегодняшний день самолетостроение — это одна из самых актуальных специальностей во всем мире.

«Беспилотные системы — это тоже самолетостроение. Если мы берем ближайшее будущее, то уже большое количество стран разрабатывает беспилотные такси. В Китае они уже работают. Это тоже самолетостроение. То есть все то, что есть сегодня, то, что будет востребовано в будущем — это все к нам. И это очень актуально и очень востребовано сейчас на рынке труда», — утверждает Крицкий.

Выпускники факультета, по его словам, трудоустраиваются в том числе в ведущих международных компаниях.

«Во время даже полномасштабной войны очень большое количество наших соискателей забрала компания Boeing, забрала компания Baykar, которая разрабатывает Bayraktar. Очень большую долю наших выпускников забрали чешские компании, которые тоже занимаются разработкой разного рода беспилотных и наземных, и воздушных комплексов», — рассказал декан.

Он заверил, что образовательные программы на факультете обновляют не реже раза в полгода. Также свои запросы на то, что актуально и следует добавить к дисциплинам, дают фирмы и организации, сотрудничающие с вузом.

«Даже если мы возьмем 2014-2015 годы, то больше внимания все же уделялось гражданским самолетам для пассажирских перевозок, для грузоперевозок. На сегодняшний день больше внимания уделяется созданию беспилотных комплексов. Разных размеров, разных габаритов. Различные технические задачи предоставляются и нужно под них разрабатывать такие самолеты», — отметил декан.

Строительство пассажирских самолетов из учебных программ не исключали.

«Мы от этого отходить не должны. Нужно восстанавливать нашу авиационную инфраструктуру, нужно создавать собственный авиационный парк, нужно поднимать на ноги наш авиапром, чтобы он работал. Потому что если мы будем вспоминать, что мы одни из лучших самолетостроителей, и если мы эти позиции так и сдадим, то тогда их займут другие страны. А Украина должна быть на передовых позициях. Поэтому мы не должны это забывать и должны в этом направлении развиваться и работать», — убежден Крицкий.