Харківські випускники створюють Bayraktar і затребувані компанією Boeing 📹

Навчальні програми факультету літакобудування Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» регулярно оновлюють і зараз у них є і безпілотні комплекси, і пасажирські літаки, розповів МГ «Об’єктив» декан Дмитро Крицький.

Декан вважає, що на сьогодні літакобудування – це одна з найактуальніших спеціальностей у всьому світі.

“Безпілотні системи – це теж літакобудування. Якщо ми беремо найближче майбутнє, то вже велика кількість країн розробляє безпілотні таксі. У Китаї вони вже працюють. Це теж літакобудування. Тобто все те, що сьогодення, те, що буде потребуватися в майбутньому – це все до нас. І це дуже актуально і дуже затребувано зараз на ринку праці”, – стверджує Крицький.

Випускники факультету, за його словами, працевлаштовуються у тому числі у провідних міжнародних компаніях.

“Під час навіть повномасштабної війни дуже велику кількість наших здобувачів забрала компанія Boeing, забрала компанія Baykar, та, що розробляє Bayraktar. Дуже велику частку наших випускників забрали чеські компанії, які теж займаються розробкою різного роду безпілотних і наземних, і повітряних комплексів”, – розповів декан.

Він запевнив, що освітні програми на факультеті оновлюють щонайменше раз на пів року. Також свої запити на те, що зараз актуально і слід додати до дисциплін, дають фірми та організації, які співпрацюють з вишем.

“Навіть якщо ми візьмемо 2014-2015 роки, то більше уваги все ж таки приділялося цивільним літакам для пасажирських перевезень, для вантажоперевезення. На сьогодні ж більше уваги приділяється створенню безпілотних комплексів. Різних розмірів, різних габаритів. Різні технічні завдання надаються і потрібно під них розробляти такі літачки”, – зазначив декан.

Будівництво пасажирських літаків з навчальних програм не виключали.

“Ми від цього відходити не повинні. Потрібно відновлювати авіаційну нашу інфраструктуру, потрібно створювати власний авіаційний парк, потрібно підіймати на ноги наш авіапром, щоб він працював. Тому що якщо ми будемо згадувати, що ми одні з найкращих літакобудівників і якщо ми ці позиції так і здамо, то тоді їх займуть інші країни. А Україна повинна бути на передових позиціях. Тому ми не повинні це забувати й повинні в цьому напрямку розвиватися і працювати”, – переконаний Крицький.