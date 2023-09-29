Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

По Куп’янську вдарили ракетою – Синєгубов

Події 08:14   29.09.2023
Оксана Горун
По Куп’янську вдарили ракетою – Синєгубов Фото: focus.ua

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу.

Армія РФ била по містах та селах Чугуївського та Куп’янського районів.

По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою “Гром Е-1”. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп’янського району сталися лісові пожежі. У с. Западне Куп’янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок“, — перерахував наслідки Синєгубов.

Читайте також:  Армія РФ активізувала авіацію в Харківській області – ISW

Автор: Оксана Горун
Популярно
Обкрадав односельців разом із військовими РФ: жителя Харківщини засудили
Обкрадав односельців разом із військовими РФ: жителя Харківщини засудили
29.09.2023, 09:12
На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
28.09.2023, 16:16
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
23.12.2022, 14:27
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
28.09.2023, 19:38
Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині
Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині
29.09.2023, 08:24

Новини за темою:

19:38
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
13:19
У ЗСУ повідомили про проблеми росіян під Куп’янськом і Лиманом
12:43
Зрада підлеглої й погрози рідним: історія копа, який втік від РФ з Куп’янська
07:22
Росіяни передумали “брати Куп’янськ”? Поповнення йдуть в інший район – ISW
16:33
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «По Куп’янську вдарили ракетою – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 08:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу".