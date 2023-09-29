По Куп’янську вдарили ракетою – Синєгубов
Фото: focus.ua
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу.
Армія РФ била по містах та селах Чугуївського та Куп’янського районів.
“По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою “Гром Е-1”. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп’янського району сталися лісові пожежі. У с. Западне Куп’янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок“, — перерахував наслідки Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу".