По Куп’янську вдарили ракетою – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу.

Армія РФ била по містах та селах Чугуївського та Куп’янського районів.

“По м. Куп’янськ ворог завдав удару ракетою “Гром Е-1”. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, без постраждалих. Внаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп’янського району сталися лісові пожежі. У с. Западне Куп’янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок“, — перерахував наслідки Синєгубов.