Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині

Події 08:24   29.09.2023
Оксана Горун
Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині

Трактор наїхав на вибуховий пристрій у полі біля Нової Гусарівки Ізюмського району на Харківщині.

“Учора в полі поблизу села Нова Гусарівка Ізюмського району двоє чоловіків отримали поранення. Трактор, на якому вони працювали, наїхав на міну. Постраждалих доставили в лікарню”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Керівник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що вибухнув трактор МТЗ-82. Постраждалі – чоловіки 31 та 68 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Читайте також:  По Куп’янську вдарили ракетою – Синєгубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Обкрадав односельців разом із військовими РФ: жителя Харківщини засудили
Обкрадав односельців разом із військовими РФ: жителя Харківщини засудили
29.09.2023, 09:12
На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
28.09.2023, 16:16
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
У Харкові на Журавльовці рубають ліс на дрова для мешканців міста
23.12.2022, 14:27
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
28.09.2023, 19:38
Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині
Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині
29.09.2023, 08:24

Новини за темою:

17:42
Аграрії Харківщини, чиї поля заміновані, зможуть не сплачувати податок – ХОВА

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трактор наїхав на вибуховий пристрій у полі біля Нової Гусарівки Ізюмського району на Харківщині".