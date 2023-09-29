Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині

Трактор наїхав на вибуховий пристрій у полі біля Нової Гусарівки Ізюмського району на Харківщині.

“Учора в полі поблизу села Нова Гусарівка Ізюмського району двоє чоловіків отримали поранення. Трактор, на якому вони працювали, наїхав на міну. Постраждалих доставили в лікарню”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Керівник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що вибухнув трактор МТЗ-82. Постраждалі – чоловіки 31 та 68 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.