Проводив польові роботи. На Харківщині загинув тракторист (фото)

52-річний тракторист загинув 17 жовтня поблизу села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Під час робіт у полі трактор МТЗ підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Тракторист загинув на місці, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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