Проводив польові роботи. На Харківщині загинув тракторист (фото)
52-річний тракторист загинув 17 жовтня поблизу села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Під час робіт у полі трактор МТЗ підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.
Тракторист загинув на місці, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Читайте також: Двох людей поранено через підрив трактора на міні на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, изюмский район, погиб, трактор, тракторист, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Проводив польові роботи. На Харківщині загинув тракторист (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 18:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний тракторист загинув 17 жовтня поблизу села Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Під час робіт у полі трактор МТЗ підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.".