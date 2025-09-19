Росіяни закладають міни у «дрова-обманки» в Харківській області (відео)
У Козачій Лопані росіяни використовують “дрова-обманки”, куди ховають міни з детонаторами і платами ініціації, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине. Також окупанти активно застосовують РСЗВ для дистанційного мінування місцевості. «Пелюстки», розкидані по всьому селищу, фактично унеможливлюють пересування автотранспорту, зокрема евакуаційних машин та карет швидкої допомоги», – розповів Задоренко.
Відео: Вячеслав Задоренко
Також учора Харківська філія «Газмережі» надіслала лист про відключення подачі газу до Козачої Лопані, Нової Козачої та двох сусідніх сіл Золочівської громади через ризики для життя та здоров’я газовиків, які змушені ремонтувати пошкоджену інфраструктуру в умовах бойових дій.
«На жаль, відновити подачу газу до Козачої Лопані поки що неможливо – руйнування газогонів там дуже значні. Однак ми опрацьовуємо усі можливі варіанти, щоб найближчим часом повернути газ до Нової Козачої», – зазначив Задоренко.
