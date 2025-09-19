Live
Россияне закладывают мины в «полена-обманки» в Харьковской области (видео)

Происшествия 17:50   19.09.2025
Оксана Якушко
Россияне закладывают мины в «полена-обманки» в Харьковской области (видео)

В Казачьей Лопане россияне используют «дрова-обманки», куда прячут мины с детонаторами и платами инициации, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Когда местный житель видит такое полено и решает забрать его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает. Также оккупанты активно применяют РСЗО для дистанционного минирования местности. «Лепестки», разбросанные по всему поселку, фактически делают невозможным передвижение автотранспорта — эвакуационных машин и карет скорой помощи», — рассказал Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

Также вчера Харьковский филиал «Газсети» направил письмо об отключении подачи газа в Казачью Лопань, Новую Казачью и два соседних села Золочевской громады из-за риска для жизни и здоровья газовиков, которые вынуждены ремонтировать поврежденную инфраструктуру в условиях боевых действий.

«К сожалению, возобновить подачу газа в Казачью Лопань пока невозможно – разрушения газопроводов там очень значительны. Однако мы прорабатываем все возможные варианты, чтобы в ближайшее время вернуть газ в Новую Казачью», — обнадежил Задоренко.

Читайте также: ЕС планирует отменить временную защиту украинцам, надеясь на мир – эксперт

Автор: Оксана Якушко
