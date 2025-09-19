ЕС планирует отменить временную защиту украинцам, надеясь на мир – эксперт

Совет ЕС на днях согласовал рекомендации по постепенной отмене статуса временной защиты для украинских беженцев.

Срок действия статуса временной защиты должен завершиться 4 марта 2027 года. У рекомендаций несколько направлений: во-первых, они должны обеспечить возвращение беженцев в Украину, когда это позволят условия, сообщает DW. Или предложить пути перехода украинцев в другие легальные статусы в странах проживания, сообщила 16 сентября пресс-служба Совета ЕС.

МГ «Объектив» обратилась к Василию Воскобойнику, президенту Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, чтобы узнать, чем именно продиктована эта инициатива.

«Это все-таки в первую очередь ожидания стран ЕС, что военные действия в Украине закончатся. Как только это произойдет, статус временной защиты отменят. Но завершение войны не означает, что статус остановится в тот же день. Он будет действовать еще около полугода. Если, допустим, война закончится осенью этого года, то можно ожидать, что весной или летом следующего года временная защита будет отменена. Исчезнет главная предпосылка предоставления этого статуса – военные действия на земле Украины. Это для меня такой фактор, который дает надежду, что военные действия все-таки идут к завершению, что война может закончиться в обозримой перспективе», — пояснил Воскобойник.

Другой нюанс, почему европейцы задумались об окончании статуса временной защиты, заключается в том, что в странах ЕС сейчас около 4,2 миллиона украинцев с этим статусом. Европейские лидеры уже сейчас начинают искать пути, чтобы отмена этого статуса не привела к хаосу, отметил Василий Воскобойник.

«Чтобы те люди, которые хотели остаться в странах Европы, имели такую ​​возможность. Поэтому им предоставляют другие инструменты для этого. Это будет получение вида на временное пребывание на основании того, что люди либо учатся, либо работают в этих странах. Понятно, что те, кто не социализировались, не учатся и не работают, а просто живут на социальной помощи, будут лишены финансирования в связи с тем, что исчезнет собственно статус временной защиты», — отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.