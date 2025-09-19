«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко резко высказался о людях, которые отказываются от эвакуации и остаются в опасных населенных пунктах, в частности в Купянске.

На фоне информации о том, что местные в Купянске подкармливают российских оккупантов, а также помогают врагу, аналитик считает, что оправдывать тех, кто отказывается выезжать, – глупо. Ведь сначала люди оправдывают такое решение тем, что они не хотят оставлять свои дома, боятся за домашних животных, а потом переходят на сторону РФ.

«Мол, это их дом, там у них есть любимая кошечка, любимая собачка, кто будет ее кормить? Почему именно эти люди в Купянске проводили в гражданском российских оккупантов по улицам и переулкам на северной части города? Что их побудило это делать? Что явилось стимулом им это сделать? В то время как город находился под оккупацией некоторое время, затем был освобожден, жил более или менее мирной жизнью и снова вернулся в омут именно ударов и террора со стороны российских оккупантов. Почему люди, которые там жили в период до оккупации, в период во время оккупации, после оккупации и сейчас перед активной фазой боевых действий за городом, они иногда действительно помогают российским оккупантам? Чтобы наводить артиллерию, чтобы наводить FPV-дроны, чтобы проводить их диверсионные группы. Как назвать этих людей? Предатели? Да нет, назвать их предателями – это привилегия, – «ждуны». Вот мое отношение к людям, которые остаются в таких городах, они все «ждуны», – высказался Коваленко.

Он отметил: нужно признать, что эта проблема касается не только Купянска, но и других населенных пунктов, где есть подобная угроза оккупации и обстрелов. И эксперт считает, что эту тему необходимо поднимать чаще, а не умалчивать о таких людях.

«СБУ, кстати, недавно проводила арест именно по таким городам, кто помогал россиянам наносить удары по позициям украинских войск. И все это люди, которые не покидали эти города, хотя там уже называем это так, критически неблагоприятные условия для того, чтобы оставаться. Поэтому мне кажется, все же у нас информационная политика должна меняться. Я понимаю, что у нас довольно популярно выставлять, к сожалению, вот такие моменты, когда у нас есть там какая-то бабушка или дедушка какой-то, не желающий уезжать. Или еще там какая-нибудь женщина, или какой-то мужчина, который не может почти ходить, ему нужна помощь, он не может уехать. Но потом оказывается, что эта женщина, или этот мужичок, называем его так, он достаточно неплохо наводил удары российской артиллерии по позициям украинских подразделений», – акцентировал аналитик.

Видео: Oboz.ua

Напомним, накануне соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый сообщил, что в Купянске есть местные жители, которые помогают едой, провизией, также убежищем, для того, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города.