“Вони всі “ждуни”: Коваленко про тих, хто відмовляється від евакуації
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко різко висловився про людей, які відмовляються від евакуації та залишаються у небезпечних населених пунктах, зокрема у Куп’янську.
На тлі інформації про те, що місцеві у Куп’янську підгодовують російських окупантів, а також допомагають ворогові, аналітик вважає, що виправдовувати тих, хто відмовляється виїжджати, – безглуздо. Адже спочатку люди виправдовують таке рішення тим, що вони не хочуть залишати свої будинки, бояться за тварин, а потім переходять на бік РФ.
“Мовляв, це їх домівка, там у них є улюблена кішечка, улюблений песик, хто буде її годувати. Чому саме ці люди в Купʼянську проводили в цивільному російських окупантів по вулицях та провулках на північній частині міста? Що їх спонукало це робити? Що стало цим стимулом їм це зробити? У той час, як місто знаходилося під окупацією деякий час, потім було звільнене, жило більш-менш мирним життям і знову повернулося у вирій саме ударів та терору з боку російських окупантів. Чому люди, які там жили в період до окупації, в період під час окупації, після окупації і зараз, в період перед активною фазою бойових дій за містом, вони інколи дійсно допомагають російським окупантам, щоб наводити артилерію, щоб наводити FPV-дрони, щоб проводити їх диверсійні групи. Як назвати цих людей? Зрадники? Та ні, назвати їх зрадниками – це привілей. “Ждуни”. От моє відношення до людей, які залишаються в таких містах, вони всі “ждуни”, – висловився Коваленко.
Він зазначив: треба визнати, що ця проблема стосується не лише Куп’янська, а й інших населених пунктів, де є подібна загроза окупації та обстрілів. І експерт вважає, що цю тему необхідно підіймати частіше, а не замовчувати про таких людей.
“СБУ, до речі, нещодавно проводила арешт саме по таких містах, саме у тих, хто допомагав росіянам завдавати ударів по позиціях українських військ. І все це люди, які не залишали ці міста, хоча там вже, називаємо це так, критично несприятливі умови для того, щоб залишатися. Тому, мені здається, все ж таки в нас інформаційна політика повинна змінюватися. Я розумію, що в нас досить популярно виставляти на жаль ось такі моменти, коли в нас є там якась бабусечка, якась чи дідусь якийсь, який не хоче виїжджати. Чи ще там якась жіночка, чи якийсь чоловік, який не може майже ходити, йому треба допомога, він не може виїхати. Але потім виявляється, що ця жіночка, чи цей мужичок, називаємо його так, він досить так непогано наводив удари російської артилерії по позиціях українських підрозділів”, – сказав аналітик.
Нагадаємо, напередодні співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий повідомив, що в Куп’янську є місцеві жителі, які допомагають їжею, провізією, також притулком для того, щоб ворог мав більш сприятливі умови для окупації міста.
