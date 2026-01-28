В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика

Середня пенсія в Україні становить наразі 6544 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах. На Харківщині отримають трохи менше, ніж в середньому по країні. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

«За рік виплата зросла на 13%. Втім такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3250 грн. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%. Ще 15% пенсіонерів мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць. Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. українців живуть саме на цей мінімум: 2361 грн», – зазначили аналітики.

За їхніми даними, середня пенсія у Харківській області складає 6540 гривень. В регіоні мешкають 687 тисяч літніх людей.

Зазначається, що у столиці розмір середньої пенсії складає майже 9 тис. грн. Найнижчі виплати на Тернопільщині: близько 5 тис. грн.