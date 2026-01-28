Live

В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика

Суспільство 15:20   28.01.2026
Вікторія Яковенко
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика Фото: “Опендатабот”

Середня пенсія в Україні становить наразі 6544 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах. На Харківщині отримають трохи менше, ніж в середньому по країні. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

«За рік виплата зросла на 13%. Втім такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3250 грн. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%. Ще 15% пенсіонерів мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць. Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. українців живуть саме на цей мінімум: 2361 грн», – зазначили аналітики.

За їхніми даними, середня пенсія у Харківській області складає 6540 гривень. В регіоні мешкають 687 тисяч літніх людей.

Зазначається, що у столиці розмір середньої пенсії складає майже 9 тис. грн. Найнижчі виплати на Тернопільщині: близько 5 тис. грн.

Читайте також: Скільки аптек у Харкові можуть працювати без світла: дані мерії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика
В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика
28.01.2026, 15:20
Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід
Вранці у Харкові сталася смертельна ДТП: загинула жінка-пішохід
28.01.2026, 13:21
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
28.01.2026, 11:30
Новини Харкова – головне 28 січня: пожежа, ожеледиця, смертельна ДТП
Новини Харкова – головне 28 січня: пожежа, ожеледиця, смертельна ДТП
28.01.2026, 14:28
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла
27.01.2026, 11:33
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
Ожеледиця: ситуація в Харкові, як розчищають дороги області (фото, відео)
28.01.2026, 12:19

Новини за темою:

06.01.2026
Скільки ФОПів закрилося на Харківщині за рік: статистика
31.12.2025
Куп’янськ не втрачено – підсумки DeepState за 2025-й, прогноз на наступний рік
28.11.2025
Реванш за Харківський наступ? Чому РФ атакує біля Великого Бурлука: аналітика
20.11.2025
Скільки жінок відкрили бізнес на Харківщині цьогоріч: інфографіка
19.09.2025
“Вони всі “ждуни”: Коваленко про тих, хто відмовляється від евакуації


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують на Харківщині – аналітика», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Середня пенсія в Україні становить наразі 6544 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах.".