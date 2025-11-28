Реванш за Харківський наступ? Чому РФ атакує біля Великого Бурлука: аналітика

6-та загальновійськова армія РФ наразі сконцентрувалася на Великобурлуцькому напрямку. Про головний задум окупантів розповів оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері 5 каналу.

«Цими ударами по напрямках, які сходяться в районі Великого Бурлука, по суті УВ «Север» противника намагається взяти реванш за наступ осінню 2022 року ЗСУ – зайняти цей північно-східний район Харківської області. Намагаються цими наступами в зустрічних напрямках прорватися на Великий Бурлук. Вони зараз достатньо активно атакують у районі Амбарного, зайняли Одрадне та вийшли до Дворічанського. 6-та армія противника використала для цього плацдарм на Осколі. В якості забезпечення просування своїх сил і засобів противник використовує тиск у напрямку з Красного Першого, тут і Нововасилівка і Митрофанівка, і на Амбарне тиснуть, з метою просування на Григорівку», – пояснив аналітик.

Найближче завдання, на думку Машовця, – обійти з півночі та півдня потенційно потужний вузол оборони ЗСУ в районі Колодязного.

Відео: 5 канал

Нагадаємо, раніше військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував: ворог майже одночасно активізувався у напрямках на Вовчанськ та Великий Бурлук. Машовець детально проаналізував дії росіян та зазначив, що на Харківському напрямку командування противника намагається «створити для себе дуже зручні передумови, щоб ще більше «відкусити» досить вагомий «шматок» Харківської області на її північному сході».