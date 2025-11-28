Live

Реванш за Харьковское наступление? Почему РФ атакует в районе Великого Бурлука

Фронт 12:16   28.11.2025
Виктория Яковенко
Реванш за Харьковское наступление? Почему РФ атакует в районе Великого Бурлука Фото: facebook Константина Машовца

6-я общевойсковая армия РФ сконцентрировалась на Великобурлукском направлении. О главном замысле оккупантов рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в ефире 5 канала.

«Этими ударами по направлениям, которые сходятся в районе Великого Бурлука, по сути УВ «Север» противника пытается взять реванш за наступление осенью 2022 года ВСУ – занять этот северо-восточный район Харьковской области. Пытаются этими наступлениями по встречных направлениях прорваться на Великий Бурлук. Они сейчас достаточно активно атакуют в районе Амбарного, заняли Отрадное и вышли к Двуречанскому. 6-я армия противника использовала для этого плацдарм на Осколе. В качестве обеспечения продвижения своих сил и средств противник использует давление по направлению из Красного Первого, здесь и Нововасилевка и Митрофановка, и на Амбарное давят, с целью продвижения на Григорьевку», — объяснил аналитик.

Ближайшая задача, по мнению Машовца, – обойти с севера и юга потенциально мощный узел обороны ВСУ в районе Колодязного.

Видео: 5 канал

Напомним, ранее военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал: враг почти одновременно активизировался по направлениям на Волчанск и Великий Бурлук. Машовец подробно проанализировал действия россиян и отметил, что на Харьковском направлении командование противника пытается «создать для себя очень удобные предпосылки, чтобы еще больше «откусить» достаточно весомый «кусок» Харьковской области на ее северо-востоке».

Автор: Виктория Яковенко
