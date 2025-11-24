«Откусить весомый кусок Харьковщины»: Машовец подробно о действиях и планах РФ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатирует: враг почти одновременно активизировался в направлениях на Волчанск и Великий Бурлук.

По данным эксперта, на Южно-Слобажском (ранее Харьковском) направлении противник уже третью неделю пытается прорваться в районе Синельниково — Цегельное — Вильча — Лиман. В частности, добавляет аналитик, россияне форсировали реку Волчья к западу от Волчанска. Также оккупанты атакуют через лесной массив западнее города и так называемый частный сектор в южном направлении.

«Однако, на данный момент, у меня нет информации, что ему удалось закрепиться непосредственно в Синельниково. Вполне возможно, что это уже произошло. Кроме того, вражеские штурмовые группы пытаются прорваться через территорию «масляного» завода вдоль улицы Железнодорожной в южном направлении. Очевидно, в этом районе ему удалось продвинуться только по улице Строителей. Хотя его отдельные «сверхмалые» пехотные группы, а в некоторых случаях отдельные российские военные, добираются до городского кладбища», — рассказал Машовец.

Он подчеркивает: уже больше месяца враг активизировался на Волчанском направлении, но за этот период, кроме переправы через реку Волчья, оккупанты не смогли достичь значительных результатов.

«Значение его нынешних действий на Волчанском направлении пока достаточно очевидно. Командование тактической группы врага «Белгород» явно преследует цель «свернуть» оборону ВСУ в южной части города Волчанск, обходя его с запада, используя довольно большой лесной массив и так называемый «частный сектор» в юго-западной части города, для накопления и продвижения своей штурмовой пехоты. В этом смысле ближайшей задачей противника в тактической зоне можно четко определить как его выход к дороге Волчанск-Старый Салтов, так и его выход на шоссе Рубежное. Прорыв врага к этому рубежу, если и не «свернет» оборону ВСУ в южной части города, то значительно усложнит ее из-за возникшей для них значительной фланговой угрозы в этом случае», — считает аналитик.

Кроме того, добавил Машовец, армия РФ пытается максимально усложнить для украинского командования как логистическую поддержку, так и маневрирование силами и средствами.

На Великобурлукском направлении, продолжает эксперт, командование 6-й ОА врага и его 1-й танковой армии окончательно приняли решение о распределении своих «полномочий» здесь.

«Очевидно, некоторое время назад «танкистам» из Московского военного округа были переданы «в полное распоряжение» город Купянск и окружающии территории. И было решено полностью сосредоточить 6-ю ОА на Великобурлукском направлении для реализации замысла наступления на северо-востоке Харьковской области, восточнее Северского Донца, по сходящимся в Великом Бурлуке дирекциям. На данный момент в районе Волчанского враг, скажем так, имеет достаточно скромные результаты, но в полосе 6-й ОА, то есть южнее, они более значительны. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл подробнее рассмотреть саму эту армию, которая, очевидно, в ближайшем будущем неоднократно станет еще одним «источником новостей» с фронта», — отметил Машовец.

Он считает, что 6-я ОА врага направлена ​​на выполнение «достаточно перспективной оперативно-тактической задачи» — вытеснение ВСУ со всего восточного берега Северского Донца в северо-восточной части Харьковской области.

«Который, в случае его успешной реализации 6-ю ОА, может стать той «стратегической соломиной», которая будет иметь негативное влияние на весь наш стратегический «горб». Ведь на самом деле это, по сути, вернет российские войска, образно говоря, «под стены Харькова». А вторая причина – этой армией командует очень «выдающееся» для Украины лицо — генерал-лейтенант Сергей Стороженко (кстати, уроженец Харьковской области). Да, наш бывший (в смысле, ВСУ) полковник и бывший командир 36-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ из Крыма», — добавил Машовец.

По его данным, россияне перешли к активным наступательным действиям на участке Меловое — Красное Первое. Кроме того, враг стал более активным по направлению Меловое — Амбарное. Он добавил, по состоянию на утро 23 ноября, противник сумел продвинуться в направлении Бологовка — Отрадное (захватив последнее), подойти непосредственно к Двуречанскому и продвинуться со стороны Двуречанского заповедника в направлении Нововасилевки.

«Перспективы: враг явно пытается обойти потенциально мощный «узел» обороны ВСУ в районе Колодязного с севера и с юга. В этом смысле следует отметить, что враг, по всей видимости, имеет все возможности перебросить свои дополнительные силы в район Красное Первое, а также в район Отрадного и Двуречанского. Поэтому, по моему мнению, в ближайшее время следует ожидать (или лучше сказать, продолжения) активных наступательных действий врага в направлении Отрадное — Григоровка и от Красного Первого на Нововасилевку и Митрофановку. Кроме того, вполне возможно, что для обеспечения своих действий по этим направлениям враг усилит попытки взять под контроль Амбарное (с последующим наступлением через него на юг) и атаковать Фиголовку с плацдарма в районе Новомлынска. В более широком (оперативном) смысле на Харьковском направлении мы имеем дело с достаточно очевидной попыткой командования противника создать для себя очень удобные предпосылки, чтобы еще больше «откусить» достаточно весомый «кусок» Харьковской области на ее северо-востоке. Почти одновременная активизация противника непосредственно по направлениям на Волчанск и Великий Бурлук с юго-востока, в этом контексте, явно не может быть случайной. Хотя я писал о такой возможности еще полтора года назад, когда противник только форсировал (или собирался форсировать) Оскол к северу от Купянска», — подытожил Машовец.