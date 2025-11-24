Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб

Утром 24 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о восьми боях в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ сдержали пять атак врага возле Волчанска и Синельниково.

На Купянском – россияне пытались прорваться трижды около Степовой Новоселовки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5628 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.

Потери ВС РФ следующие: