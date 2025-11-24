Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб
Утром 24 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о восьми боях в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ сдержали пять атак врага возле Волчанска и Синельниково.
На Купянском – россияне пытались прорваться трижды около Степовой Новоселовки и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5628 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
Читайте также: До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших (фото/видео)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где наступал враг на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 08:14;