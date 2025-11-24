Live

Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Україна 08:14   24.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 24 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про вісім боїв у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ стримали п’ять атак ворога біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися тричі біля Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе”, – передають у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
