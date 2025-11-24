Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
Вранці 24 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про вісім боїв у Харківській області.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ стримали п’ять атак ворога біля Вовчанська та Синельникового.
На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися тричі біля Степової Новоселівки та Петропавлівки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе”, – передають у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
Читайте також: До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 08:14;