«Відкусити вагомий шматок Харківщини»: Машовець детально про дії та плани РФ

Військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець констатує: ворог майже одночасно активізувався у напрямках на Вовчанськ та Великий Бурлук.

За даними експерта, на Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку супротивник вже третій тиждень намагається прорватися в район Синельникового — Цегельне — Вільча — Лиман. Зокрема, додає аналітик, росіяни форсували річку Вовча на захід від Вовчанська. Також окупанти атакують через лісовий масив західніше міста та так званий «приватний сектор» у південному напрямку.

«Однак, на даний момент, я не маю інформації, що йому вдалося закріпитися безпосередньо в Синельникове. Цілком можливо, що це вже й відбулося. Крім того, ворожі штурмові групи намагаються прорватися через територію «олійного» заводу вздовж вулиці Залізничної у південному напрямку. Очевидно, у цьому районі йому вдалося просунутися лише до вулиці Будівельників. Хоча його окремі «надмалі» піхотні групи, а в деяких випадках окремі російські військові, добираються до міського кладовища», – розповів Машовець.

Він підкреслює: вже понад місяця ворог активізувався на Вовчанському напрямку, але за цей період, окрім переправи через річку Вовча, окупанти не змогли досягти значних результатів.

«Значення його теперішніх дій на Вовчанському напрямку наразі досить очевидне. Командування тактичної групи ворога «Белгород» явно має на меті «звернути» оборону ЗСУ в південній частині міста Вовчанськ, обходячи його із заходу, використовуючи досить великий лісовий масив і так званий «приватний сектор» у південно-західній частині міста, для накопичення та просування своєї штурмової піхоти. У цьому сенсі найближчою задачею противника в тактичній зоні можна чітко визначити, як його вихід до дороги Вовчанськ-Старий Салтів, так й його вихід на шосе Рубіжне. Прорив ворога до цього рубежу, якщо й не «зверне» оборону ЗСУ в південній частині міста, то значно ускладнить її через значну флангову загрозу, що виникне для них, в цьому випадку», – вважає аналітик.

Крім того, додав Машовець, армія РФ намагається максимально ускладнити для українського командування, як логістичну підтримку, так і маневрування силами і засобами.

На Великобурлуцькому напрямку, продовжує експерт, командування 6-ї ЗВA ворога та його 1-ї танкової армії остаточно ухвалили рішення про розподіл своїх «повноважень» тут.

«Очевидно, деякий час тому «танкістам» з Московського військового округу були передані «в повне розпорядження» саме місто Куп’янськ та навколишньої території. І було вирішено повністю зосередити 6-ту ЗВА на Великобурлуцькому напрямку для реалізації задуму наступу на північному сході Харківської області, на схід від Сіверського Донця, по дирекціях, що сходяться у Великому Бурлуці. На даний момент у районі Вовчанська ворог, скажімо так, має досить скромні результати, але в смузі 6-ї ЗВА, тобто південніше, вони більш значні. Тому, на мою думку, має сенс детальніше розглянути саму цю армію, яка, очевидно, у найближчому майбутньому неодноразово стане ще одним «джерелом новин» з фронту», – зазначив Машовець.

Він вважає, що 6-а ЗВА ворога спрямована на виконання «досить перспективного оперативно-тактичного завдання» — витіснення ЗСУ з усього східного берега Сіверського Донця в північно-східній частині Харківської області.

«Який, у разі його успішної реалізації 6-ю ЗВА, може стати тією «стратегічною соломиною», що матиме дуже негативний вплив на весь наш стратегічний «горб». Адже, насправді, це, по суті, поверне російські війська, образно кажучи, «під стіни Харкова». А друга причина – цією армією командує дуже «видатна» для України особа — генерал-лейтенант Сергій Стороженко (до речі, уродженець Харківської області). Так, наш колишній (у сенсі, ЗСУ) полковник і колишній командир 36-ї окремої бригади берегової оборони ЗСУ з Криму», – додав Машовець.

За його даними, наразі росіяни перейшли до активних наступальних дій на ділянці Мілове — Красне Перше. Крім того, ворог став активнішим у напрямку Мілове — Амбарне. Він додав, станом на ранок 23 листопада, супротивник зумів просунутися в напрямку Бологівка — Одрадне (захопивши останнє), підійти безпосередньо до Дворічанського і просунутися з боку Дворічанського заповідника в напрямку Нововасилівки.

«Перспективи: ворог явно намагається обійти потенційно потужний «вузол» оборони ЗСУ в районі Колодязного з півночі (наступаючи через Одрадне) і з півдня (просуваючись у напрямку Нововасилівки та Митрофанівки). У цьому сенсі слід зазначити, що ворог, очевидно, має всі можливості перекинути свої додаткові сили в район Красне Перше, а також у район Одрадного та Дворічанського. Тому, на мою думку, найближчим часом слід очікувати (або краще сказати, продовження) активних наступальних дій ворога в напрямку Одрадне — Григорівка та від Красного Першого на Нововасилівку та Митрофанівку. Крім того, цілком можливо, що для забезпечення своїх дій у цих напрямках ворог посилить спроби взяти під контроль Амбарне (з подальшим наступом через нього на південь) і атакувати Фиголівку з плацдарму в районі Новомлинська. У ширшому (оперативному) сенсі наразі на Харківському напрямку ми маємо справу з досить очевидною спробою командування противника створити для себе дуже зручні передумови, щоб ще більше «відкусити» досить вагомий «шматок» Харківської області на її північному сході. Майже одночасна активізація противника безпосередньо у напрямках на Вовчанськ і Великий Бурлук з південного сходу, у цьому контексті, явно не може бути випадковою. Хоча я писав про таку можливість ще півтора року тому, коли противник лише форсував (або збирався форсувати) Оскіл на північ від Куп’янська», – підсумував Машовець.