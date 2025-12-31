«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год
Сложившаяся в этом году ситуация в Купянске была как негативной, так и положительной, говорит соучредитель и аналитик «DeepState» Роман Погорелый.
«Негативная – это была максимально неприятная ситуация, когда они (оккупанты – ред.) затягивались в город. Это была «Труба 3.0». То есть одни и те же ошибки. И когда только начиналось, никто этим сильно не занимался. Дали возможность затянуться, дали возможность накопиться. Но приятным было то, что отреагировали – разработали операцию. Сейчас мы видим достаточно большой кусок «серой» зоны. Идет дозачистка Купянска. Но, враг в определенной степени активизировался, они снова пытаются лезть, снова искать пути перехода реки и накопления, чтобы пробираться в Купянск. Поэтому динамика боев остается, но все равно мы решили эту проблему. И Купянск, к счастью, не потерян», — отметил Погорелый.
Также, по его мнению, в 2026 году война будет более роботизированной. Поэтому, подчеркивает, необходимо развивать это направление – увеличивать количество специалистов и техники.
Видео: DeepState
Читайте также: Успехи СОУ в Купянске, в РФ жалуются на погоду – ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 10:04;