«Купянск не потерян» — итоги от DeepState за 2025-й, прогноз на следующий год

Сложившаяся в этом году ситуация в Купянске была как негативной, так и положительной, говорит соучредитель и аналитик «DeepState» Роман Погорелый.

«Негативная – это была максимально неприятная ситуация, когда они (оккупанты – ред.) затягивались в город. Это была «Труба 3.0». То есть одни и те же ошибки. И когда только начиналось, никто этим сильно не занимался. Дали возможность затянуться, дали возможность накопиться. Но приятным было то, что отреагировали – разработали операцию. Сейчас мы видим достаточно большой кусок «серой» зоны. Идет дозачистка Купянска. Но, враг в определенной степени активизировался, они снова пытаются лезть, снова искать пути перехода реки и накопления, чтобы пробираться в Купянск. Поэтому динамика боев остается, но все равно мы решили эту проблему. И Купянск, к счастью, не потерян», — отметил Погорелый.

Также, по его мнению, в 2026 году война будет более роботизированной. Поэтому, подчеркивает, необходимо развивать это направление – увеличивать количество специалистов и техники.

Видео: DeepState