Куп’янськ не втрачено – підсумки DeepState за 2025-й, прогноз на наступний рік
Ситуація в Куп’янську, що склалася цьогоріч, була як негативною, так і позитивною, каже співзасновник та аналітик «DeepState» Роман Погорілий.
«Негативна – це була максимально неприємна ситуація, коли вони (окупанти – ред.) затягувались у місто. Це була «Труба 3.0». Тобто одні й ті ж самі помилки. І коли це тільки починалося, ніхто цим сильно не займався. Дали можливість затягнутися, дали можливість накопичитись. Але приємним було те, що зреагували – розробили операцію. Зараз ми бачимо досить великий шмат «сірої» зони. Йде дозачистка Куп’янська. Але, ворог в певній мірі активізувався, вони намагаються знову лізти, знову шукати шляхи переходу річки і накопичення, щоб пробиратися в Куп’янськ. Тому динаміка боїв залишається, але все рівно ми вирішили цю проблему. І Куп’янськ, на щастя, не втрачено», – зазначив Погорілий.
Також, на його думку, у 2026-му році війна буде більш роботизованою. Тому, підкреслює, необхідно розвивати цей напрямок – збільшувати кількість фахівців та техніки.
Відео: DeepState
