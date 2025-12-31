Успіхи СОУ в Куп’янську, в РФ нарікають на погоду – ISW
Українські воїни нещодавно трохи просунулись на півночі міста Куп’янськ, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
«Об’єднане угруповання українських сил повідомило, що російські війська займають лише обмежені позиції у підвалах Куп’янська і що українські сили оточили російських солдатів на цих позиціях, спростовуючи заяви Міністерства оборони РФ про те, що російські війська контролюють місто. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що нові відеоматеріали підтверджують, що українські війська просунулися в Куп’янську далі, ніж передбачали російські джерела раніше, і що погані погодні умови дозволяють українським військам використовувати свою чисельну перевагу і перешкоджають операціям російських безпілотників. Військовий блогер стверджував, що заяви російських ЗМІ про контроль РФ над переважною частиною Куп’янська перешкоджають об’єктивній оцінці успіхів українських військ у деяких районах», – пишуть аналітики.
За їхніми даними, ворог не має просувань на півночі Харківщини та у напрямку Борової.
Нагадаємо, раніше 116-та окрема механізована бригада показала, який вигляд нині має місто Куп’янськ.
Читайте також: Збільшення «сірої» зони в районі Вовчанська на Харківщині підтвердили у ЗСУ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Успіхи СОУ в Куп’янську, в РФ нарікають на погоду – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 07:15;