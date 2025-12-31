Успіхи СОУ в Куп’янську, в РФ нарікають на погоду – ISW

Українські воїни нещодавно трохи просунулись на півночі міста Куп’янськ, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Об’єднане угруповання українських сил повідомило, що російські війська займають лише обмежені позиції у підвалах Куп’янська і що українські сили оточили російських солдатів на цих позиціях, спростовуючи заяви Міністерства оборони РФ про те, що російські війська контролюють місто. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що нові відеоматеріали підтверджують, що українські війська просунулися в Куп’янську далі, ніж передбачали російські джерела раніше, і що погані погодні умови дозволяють українським військам використовувати свою чисельну перевагу і перешкоджають операціям російських безпілотників. Військовий блогер стверджував, що заяви російських ЗМІ про контроль РФ над переважною частиною Куп’янська перешкоджають об’єктивній оцінці успіхів українських військ у деяких районах», – пишуть аналітики.

За їхніми даними, ворог не має просувань на півночі Харківщини та у напрямку Борової.

Нагадаємо, раніше 116-та окрема механізована бригада показала, який вигляд нині має місто Куп’янськ.