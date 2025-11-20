Скільки жінок відкрили бізнес на Харківщині цьогоріч: інфографіка

На Харківщині від початку року 10703 жінки відкрили ФОП. Загалом в Україні – понад 153 тисячі. Це 61% від усіх нових реєстрацій, інформує ресурс «Опендатабот».

Кожен третій новий жіночий бізнес відкривається у сфері роздрібної торгівлі – 49,7 тисячі. Також у топах індивідуальні послуги, оптова торгівля, освіта, і бізнеси у сфері харчування.

«Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг – жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду», – додали аналітики.

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді інформували, що протягом січня-жовня 2025 року 9861 підприємець виявив бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрував бізнес у місті. Станом на 1 листопада кількість ФОПів у Харкові склала понад 127 тисяч, тоді як на початок 2022 року їх було 123,4 тисячі.