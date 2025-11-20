Землю в Харкові забрали у компанії: які порушення знайшла прокуратура

Через суд громаді Харкова повернули земельну ділянку в центрі міста вартістю понад 16 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році міськрада незаконно передала в оренду ТОВ ділянку комунальної власності, розташовану в Київському районі, для будівництва житлового будинку з адміністративно-торговими приміщеннями та паркінгом зі знесенням нежитлових будівель.

Площа цієї ділянки складає понад 0,2 га, а її вартість – понад 16 млн грн.

«Проте передача відбулась з порушенням законодавства. Зокрема, всупереч вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі»не було проведено земельні торги. Крім того, встановлено, що площа забудови нежитлових будівель, які належать товариству на праві приватної власності, становить лише 27,3% від площі земельної ділянки, яка йому відводиться», – з’ясували правоохоронці.

Тож, уточнили в прокуратурі, таки чином громада позбулась права більш ефективно використовувати цю землю та отримати найвищу плату за користування нею.

Тому правоохоронці пожали позов до суду. Його задовольнили. Наразі державну реєстрацію права оренди ТОВ на зазначену ділянку скасовано.

Нагадаємо, раніше у Харкові через суд розірвали договір оренди земельної ділянки у Київському районі. За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про ділянку, що знаходиться у Шевченківському провулку. Її площа складає 3 га, а вартість перевищує 90 млн грн. І, як кажуть правоохоронці, забудова тут могла зашкодити проєкту «Зелений каркас», що передбачає створення вздовж річки 11-км зеленої паркової та велопішохідної зони. Крім цього, передача землі в оренду здійснена з порушенням – договір уклали без проведення земельних торгів.