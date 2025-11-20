Live

Допомагала отримати паспорти РФ: підозрюють жительку Куп’янська

Суспільство 12:11   20.11.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці викрили 56-річну мешканку міста Куп’янськ на Харківщині. Слідство важає, що вона займалась примусовою «паспортизацією» під час окупації.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, на початку повномасштабного вторгнення фігурантка, за протекцією окупаційної адміністрації Харківщини, влітку 2022 року отримала «посаду» в так званому «мвс рф».

«Фейкова «міграційна служба управління внутрішніх справ» функціонувала на базі захопленого рашистами Куп’янського районного відділу поліції. Саме там окупанти організували незаконну паспортизацію місцевого населення», – розповіли в СБУ.

Встановлено, що жінка здійснювала прийом громадян для оформлення заяв на отримання російських паспортів, збирала персональні дані мешканців для прискорення примусової паспортизації, а також перекладала документи з української на російську та займалася їх оформленням.

Їй заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі. Якщо провину доведуть, фігурантці загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до восьми років тюрми засудили 59-річну мешканку Вовчанська. За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурантка на початку 2023 року приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі. Також, вона фіксувала наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Встановлено, що інформацію жінка передавала своєму родичу, який проживає в РФ і перебуває на зв’язку з російською спецслужбою.

Автор: Вікторія Яковенко
