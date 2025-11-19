«Зливала» позиції ЗСУ родичу з РФ: вирок мешканці Вовчанська

До восьми років тюрми засудили 59-річну мешканку Вовчанська. Слідство довело, що вона була інформаторкою РФ.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурантка на початку 2023 року приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Також, вона фіксувала наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Встановлено, що інформацію жінка передавала своєму родичу, який проживає в РФ і перебуває на зв’язку з російською спецслужбою.

«Окупанти планували використати ці дані для підготовки нових бойових операцій на Вовчанському напрямку та для повторної окупації міста Вовчанська. Втім, співробітники СБУ зірвали ворожі плани і у травні 2023 року затримали російську інформаторку під час виконання нею ворожого завдання», – зазначили в СБУ.

Жінку визнали винною за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ з метою надання такої інформації державі-агресорці).

Нагадаємо, 62-річний житель Ізюма допомагав військовому командуванню РФ у підготовці до нового прориву оборони, заявив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. За його даними, до уваги росіян фігурант потрапив завдяки своїм антиукраїнським коментарям у телеграм-каналах. Чоловік пішки обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації Сил оборони, а після повернення додому узагальнював зібрані дані й передавав їх в анонімному чаті. За цими координатами супротивник планував завдати масованих ударів дронами та надважкими КАБами, а також визначити напрямки для наземних атак. Ізюмчанина затримали кіберфахівці СБУ. Йому загрожує до восьми років тюрми.