«Зливала» позиції ЗСУ родичу з РФ: вирок мешканці Вовчанська
До восьми років тюрми засудили 59-річну мешканку Вовчанська. Слідство довело, що вона була інформаторкою РФ.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурантка на початку 2023 року приховано збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.
Також, вона фіксувала наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.
Встановлено, що інформацію жінка передавала своєму родичу, який проживає в РФ і перебуває на зв’язку з російською спецслужбою.
«Окупанти планували використати ці дані для підготовки нових бойових операцій на Вовчанському напрямку та для повторної окупації міста Вовчанська. Втім, співробітники СБУ зірвали ворожі плани і у травні 2023 року затримали російську інформаторку під час виконання нею ворожого завдання», – зазначили в СБУ.
Жінку визнали винною за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ з метою надання такої інформації державі-агресорці).
Нагадаємо, 62-річний житель Ізюма допомагав військовому командуванню РФ у підготовці до нового прориву оборони, заявив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. За його даними, до уваги росіян фігурант потрапив завдяки своїм антиукраїнським коментарям у телеграм-каналах. Чоловік пішки обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації Сил оборони, а після повернення додому узагальнював зібрані дані й передавав їх в анонімному чаті. За цими координатами супротивник планував завдати масованих ударів дронами та надважкими КАБами, а також визначити напрямки для наземних атак. Ізюмчанина затримали кіберфахівці СБУ. Йому загрожує до восьми років тюрми.
