Вовчанську треба подякувати – спікер Угруповання об’єднаних сил (відео)

В етері нацмарафону Віктор Трегубов, який представляє позицію угруповання, що обороняє Харківську область, розповів про ситуацію на півночі та північному сході регіону.

У районі Вовчанська, за оцінкою Трегубова, ситуація непроста – реально є тиск.

“Особливо сильно тиснуть на східний бік, на позиції на південному сході самого міста. Є прориви в напрямку Вовчанських Хуторів – активно намагаються. Це справді ситуація відносно непроста, через те, що росіян багато, до кордону близько, позиції українців не дуже зручні, тому росіяни справді намагаються активно обходити безпосередньо українські позиції, як заходячи на південь від міста, так і заходячи на схід від міста. Нагадаю, українські позиції якраз у південно-східній частині, вони намагаються просто фланговими маневрами їх обійти та змусити відступити з міста або опинитися в оточенні. Не виходить. Тактика зрозуміла, тактика очевидна, але станом на зараз не виходить. Але тиск саме на Вовчанському напрямку неприємний, тому що не дуже зручна конфігурація для оборони”, – поділився Віктор Трегубов.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що від Вовчанська залишилися лише руїни, і тримати в них оборону важко.

“Але що поробиш, це війна. Місту Вовчанську треба подякувати хоча б за те, скільки в ньому стримували ворога і яку кількість ворога в ньому перемололи”, – зазначив речник угруповання.

Щодо подій на півночі від Харкова, то їх, власне, немає. Інтенсивність боєвих дій у районі Липців та Лук’янців низька.

“Якщо брати вже північну Харківщину, є більше активні спроби розтягнути сили – в Дегтярному, в Сотницькому Козачку. Там вони щось ще ворушаться. Є активність зараз на Сумських напрямках. Північна Харківщина поки що на обережній такій паузі“, – оцінив Трегубов.