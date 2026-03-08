Волчанск нужно поблагодарить — спикер Группировки объединенных сил (видео)
В эфире нацмарафона Виктор Трегубов, представляющий позицию группировки, обороняющей Харьковскую область, рассказал о ситуации на севере и северо-востоке региона.
В районе Волчанска, по оценке Трегубова, ситуация непростая — реально есть давление.
«Особенно сильно давят на восточную сторону, на позиции на юго-востоке самого города, и прорывы есть в направлении Волчанских Хуторов — активно пытаются. Это действительно ситуация относительно непростая, потому что россиян много, до границы близко, позиции украинцев не очень удобны, поэтому россияне действительно пытаются активно обходить непосредственно украинские позиции, как заходя к югу от города, так и заходя к востоку от города. Напомню: украинские позиции как раз в юго-восточной части. Они пытаются просто фланговыми маневрами их обойти и заставить отступить из города или оказаться в окружении. Тактика ясна, тактика очевидна, но по состоянию на данный момент не получается. Но давление именно на Волчанском направлении неприятно, потому что не очень удобная конфигурация для обороны», — поделился Виктор Трегубов.
Видео: нацмарафон «Єдині новини»
Он отметил, что от Волчанска остались только руины, и держать в них оборону трудно.
«Но что поделаешь, это война. Город Волчанск нужно поблагодарить хотя бы за то, сколько в нем сдерживали врага и какое количество врага в нем перемололи», — отметил спикер группировки.
Что касается событий на севере от Харькова, то их, собственно, нет. Интенсивность бовеых действий в районе Липцев и Лукьянцов низкая.
«Если брать северную Харьковщину, есть больше активность и попытки растянуть силы в Дегтярном, Сотницком Казачке. Там они как-то еще шевелятся. Есть активность сейчас на Сумских направлениях… Северная Харьковщина пока на осторожной паузе», — оценил Трегубов.
