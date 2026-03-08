Live

Волчанск нужно поблагодарить — спикер Группировки объединенных сил (видео)

Записано 21:30   08.03.2026
Оксана Горун
Волчанск нужно поблагодарить — спикер Группировки объединенных сил (видео) Скриншот

В эфире нацмарафона Виктор Трегубов, представляющий позицию группировки, обороняющей Харьковскую область, рассказал о ситуации на севере и северо-востоке региона.

В районе Волчанска, по оценке Трегубова, ситуация непростая — реально есть давление.

«Особенно сильно давят на восточную сторону, на позиции на юго-востоке самого города, и прорывы есть в направлении Волчанских Хуторов — активно пытаются. Это действительно ситуация относительно непростая, потому что россиян много, до границы близко, позиции украинцев не очень удобны, поэтому россияне действительно пытаются активно обходить непосредственно украинские позиции, как заходя к югу от города, так и заходя к востоку от города. Напомню: украинские позиции как раз в юго-восточной части. Они пытаются просто фланговыми маневрами их обойти и заставить отступить из города или оказаться в окружении. Тактика ясна, тактика очевидна, но по состоянию на данный момент не получается. Но давление именно на Волчанском направлении неприятно, потому что не очень удобная конфигурация для обороны», — поделился Виктор Трегубов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Он отметил, что от Волчанска остались только руины, и держать в них оборону трудно.

«Но что поделаешь, это война. Город Волчанск нужно поблагодарить хотя бы за то, сколько в нем сдерживали врага и какое количество врага в нем перемололи», — отметил спикер группировки.

Читайте также: Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье

Что касается событий на севере от Харькова, то их, собственно, нет. Интенсивность бовеых действий в районе Липцев и Лукьянцов низкая.

«Если брать северную Харьковщину, есть больше активность и попытки растянуть силы в Дегтярном, Сотницком Казачке. Там они как-то еще шевелятся. Есть активность сейчас на Сумских направлениях… Северная Харьковщина пока на осторожной паузе», — оценил Трегубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
08.03.2026, 13:01
Новости Харькова — главное 8 марта: удар по спасателям и «прилет» в Харькове
Новости Харькова — главное 8 марта: удар по спасателям и «прилет» в Харькове
08.03.2026, 16:27
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
08.03.2026, 14:12
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
08.03.2026, 16:52
Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт
Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт
08.03.2026, 15:47
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
08.03.2026, 20:17

Новости по теме:

08.03.2026
«Выбывает по одному — по два в день» — Трегубов про оккупантов в Купянске
08.03.2026
«Не курорт, но серьезная оперативная пауза» — военный о затишье на Харьковщине
06.03.2026
Россияне перегруппировываются перед весенним наступлением на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Волчанск нужно поблагодарить — спикер Группировки объединенных сил (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 21:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона Виктор Трегубов, представляющий позицию группировки, обороняющей Харьковскую область, рассказал о ситуации на севере и северо-востоке региона".