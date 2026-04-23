Заморозки, мокрый снег и шквалы: погода в Харькове и области на 24 апреля

Погода 19:35   23.04.2026
Елена Нагорная
В пятницу, 24 апреля, в Харькове и области будет облачно. Ночью мокрый снег, днем — небольшой дождь с мокрым снегом.

В Харькове ночью заморозки от 0 до 2 градусов, днем – от 6 до 8 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью заморозки от 0 до 5 градусов, днем – 5-10 тепла.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Шквалам ранее синоптики присвоили I уровень опасности (желтый), а заморозкам — IІ уровень (оранжевый).

«Пятница в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше. Дожди 24 апреля пройдут только в восточных областях… Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками», — советует синоптик Наталка Диденко.

Читайте также: Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода

Популярно
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
23.04.2026, 13:33
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
23.04.2026, 12:37
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
23.04.2026, 17:07
Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
23.04.2026, 08:39
Заморозки, мокрый снег и шквалы: погода в Харькове и области на 24 апреля
Заморозки, мокрый снег и шквалы: погода в Харькове и области на 24 апреля
23.04.2026, 19:35

Новости по теме:

23.04.2026
Еще одну подземную школу в Харькове откроют через неделю-полторы — Терехов
23.04.2026
«Мы живем в хаосе»: чего ждать от цен на курятину, рассказал эксперт (видео)
23.04.2026
Права «под ключ» делали в Харькове за 30 тыс. грн: как все было устроено
23.04.2026
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026
Восстановление дома на Велозаводской в ​​Харькове: какие работы идут сейчас


  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 19:35;

