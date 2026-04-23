Заморозки, мокрый снег и шквалы: погода в Харькове и области на 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, в Харькове и области будет облачно. Ночью мокрый снег, днем — небольшой дождь с мокрым снегом.
В Харькове ночью заморозки от 0 до 2 градусов, днем – от 6 до 8 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью заморозки от 0 до 5 градусов, днем – 5-10 тепла.
Ветер северо-западный — 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Шквалам ранее синоптики присвоили I уровень опасности (желтый), а заморозкам — IІ уровень (оранжевый).
«Пятница в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше. Дожди 24 апреля пройдут только в восточных областях… Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками», — советует синоптик Наталка Диденко.
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 19:35;