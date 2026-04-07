Россиян на Харьковщине «немного подвинули в направлении границы» — официально

Украинские войска провели успешную контратаку в районе Амбарного на Великобурлукском направлении, потеснив российские подразделения в сторону госграницы, подтвердил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

«Если брать по Амбарному, то действительно. Это как раз северный выступ той территории на Великобурлукском направлении, которую контролировали россияне, они туда уже давно зашли. И это была их относительно удачная попытка, относительно всех других их попыток, создать зону контроля в непосредственном приграничье. Они смогли на Великобурлукском создать ее, но не 20 км, как они хотели, а до 5 км. И вот как раз на части этого выступа была довольно успешная контратака, которая заставила их немного потесниться. Поэтому здесь можно уже в принципе говорить об успехе. Это не является тайной, это уже опубликовано, поэтому мы можем определенно говорить, что их немного подвинули в направлении российской границы, где им и место», — отметил Трегубов.

Напомним, 6 апреля аналитики DeepState сообщили, что защитники из 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады отбросили российских военных в районе Амбарного. Они соответствующим образом скорректировали карту фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии МГ «Объектив» также подтвердил, что защитники осуществляют «определенные маневры» и есть результаты.