Где сегодня на Харьковщине атаковала РФ — информация Генштаба ВСУ
Шесть российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении россияне пять раз пытались улучшить свое положение в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Песчаное.
Напомним, утром 7 апреля Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали десять боев. На севере области украинские защитники отбили две атаки ВС РФ в районе Старицы и Колодезного. Тем временем на Купянском направлении противник пытался прорваться восемь раз около Песчаного, Ковшаровки, Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.
• Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 17:51;