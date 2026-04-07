Где сегодня на Харьковщине атаковала РФ — информация Генштаба ВСУ

Шесть российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении россияне пять раз пытались улучшить свое положение в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Песчаное.

Напомним, утром 7 апреля Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали десять боев. На севере области украинские защитники отбили две атаки ВС РФ в районе Старицы и Колодезного. Тем временем на Купянском направлении противник пытался прорваться восемь раз около Песчаного, Ковшаровки, Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.

