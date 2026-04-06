Успехи ВСУ на Харьковщине: Синегубов рассказал о ситуации на фронте
Враг продолжает атаковать на разных направлениях Харьковщины, при этом украинские защитники «совершают определенные маневры». Так, глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал успех воинов вблизи Амбарного, о котором ранее заявили в DeepState.
По словам Синегубова, линия фронта в регионе стабильная.
«И на севере, и на Южно-Слобожанском, Волчанском, Купянском, Изюмском направлениях. Наши воины держат фронт полностью. Это очень тяжело потому, что враг продолжает атаки по всем абсолютно направлениям. Мы фиксируем в сутки от 160 до 200 атак. Однако рядом с этим осуществляются определенные маневры, поэтому вот такие там результаты и есть», — сказал глава ХОВА.
Напомним, утром 6 апреля аналитики проекта DeepState сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Так, по информации осинтеров, украинские защитники продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате СОУ зачистили часть территории на пограничные.
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 14:38;