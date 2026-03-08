Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье

Начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопросы журналистов объяснил, почему так долго идет процесс признания разрушенным жилья в Купянске.

Купянск на фото и видео с дронов, которые публикуют украинские военнослужащие, выглядит как город-призрак, состоящий из сплошных руин. Тем не менее многие его жители до сих пор не получили жилищные сертификаты и вынуждены ютиться в общежитиях в Харькове. Что мешает решить проблему тысяч людей, объяснили в ХОВА.

«Мы не можем требовать от комиссий, которые несут за это юридическую ответственность, подписаться под тем, что может, возможно, не соответствовать действительности. К примеру, дом поврежден. Человек говорит, что он полностью разрушен, а формально он может быть восстановлен. Мы с одной стороны понимаем, что человек в ближайшее время не вернется туда — в город Купянск, или в другие прифронтовые или фронтовые территории. Конечно, лучше для человека признать его полностью разрушенным, чтобы человек уже получил сертификат. Однако все равно, у нас есть юридические требования, есть правоохранители. Есть возбужденные уголовные производства по тем выводам, которые, возможно, где-то не соответствует уровню разрушенности — тому, что было указано в этом акте. Поэтому, конечно, мы должны действовать в пределах полностью закона. С одной стороны, с другой стороны, мы должны однозначно ускорять этот процесс», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что сейчас уже улучшилось сотрудничество с Государственным космическим агентством, которое предоставляет спутниковые снимки разрушенных домов. А вот идея привлекать военных к обследованию, судя по всему, не прижилась.

«По поводу привлечения военных, я об этом не стал бы говорить. Я скажу так: мы привлекаем посторонние организации, людей, которые могут делать это дистанционное обследование дронами, визуальное обследование домов, которое мы должны добавлять к решению комиссий. В первую очередь это обычно Национальное космическое агентство, которое предоставляет нам эти фотоотчеты. Они значительно улучшили качество. Поначалу не соответствовало время. К примеру, они давали с опозданием фотографии на шесть месяцев. Нас это не устраивало. Нам нужны они свежие, потому что там ведутся постоянные активные боевые действия», — объяснил Синегубов.

Он отметил, что скорость, с которой оформляют документы для получения компенсаций, также зависит от работы органов власти на местах.

«К примеру, Волчанск сдвинулся с места. Пошла уже более активная работа. Чуть хуже Купянское направление. Золочевское почти удовлетворило свои потребности. Они отработали почти все свои заявки. Все делаем в ручном режиме, как и тогда, когда начиналась только эта программа. Поэтому сдвиги есть, однако все равно просим Министерство территорий провести технические изменения в действующие постановления относительно методики обследования, выводов и все остальное. Это не должно касаться людей, это не для них, скажем так, это для нас, чтобы уладить определенные бюрократические моменты. И это нам, конечно, ускорит нашу работу. Потому работаем. Доволен ли я темпами дистанционного обследования? Нет, потому что люди уже ждут более двух лет, когда будут выводы относительно того, повреждено или разрушено их имущество, чтобы они имели возможность либо получить деньги на восстановление, либо сертификаты на приобретение нового жилья. Но я думаю, что в ближайшие месяцы мы эту динамику значительно изменим», — заверил начальник ХОВА.