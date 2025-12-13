Live

Общество 22:01   13.12.2025
єОселя: программу льготной ипотеки расширили

Пресс-служба Кабмина Украины проинформировала, что мобилизированные военнослужащие смогут воспользоваться госпрограммой «єОселя» на новых условиях.

«Теперь в рамках программы и те, кто служит по контракту, и мобилизованные — могут взять ипотечный кредит по самой низкой процентной ставке — 3%», — сообщили в КМУ.

Изменения в программу внесли постановлением Кабмина №856. Они предусматривают следующее:

  1. Снижение ставки для мобилизованных военных. Ранее взять кредит на жилье под 3% годовых могли медики, педагоги, ученые, военные по контракту и правоохранители. Для мобилизованных военнослужащих действовали базовые условия – 7% годовых. Теперь они могут взять кредит на жилье по ставке 3% годовых.
  2. Ограничение наибольшей площади жилья. Установлены верхние лимиты площади для предотвращения приобретения чрезмерно большого жилья. Максимально допустимая общая площадь жилья, которое можно приобрести через єОселя: для квартиры – не более 115,5 м², для дома – не более 125,5 м². Эти лимиты фиксированы и применяются независимо от того, сколько человек в семье.

В правительстве рассчитывают, что такие изменения увеличат количество участников программы и будут стимулировать развитие строительства в Украине.

«Доступная ипотека «єОселя» уже помогла 21 864 украинским семьям приобрести собственное жилье. Общий объем выданных кредитов составляет 37,4 млрд грн. В частности, жилье по программе приобрели 6 438 военных по контракту и ветеранов», — сообщили статистику в Кабмине.

Автор: Оксана Горун
