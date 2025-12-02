Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000

Программа «3000 км по Украине» от 3 декабря заработает в тестовом режиме для прифронтовых областей, сообщила Укрзалізниця.

«Правительство приняло постановление, которое запускает программу «3000 км по Украине». В декабре инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах ко всем прифронтовым регионам. Это позволит семьям посетить близких у линии фронта или жителям прифронтовых громад переехать на зимний период в другие регионы. Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзалізниця будет предлагать в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити», — говорится в сообщении Укрзалізниці.

Чтобы воспользоваться программой, установите или обновите приложение Укрзалізниці и оформляйте в нем билеты за километры уже с завтрашнего дня – с 3 декабря (с 10:00). Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря.

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

1. №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск),

2. №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов,

3. №109/110 Львов – Николаев,

4. №115/116 Сумы – Киев,

5. №121/122 Николаев – Киев,

6. №127/128 Львов – Запорожье,

7. №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,

8. №143/144 Сумы – Рахов,

9. №39/40 Солотвино – Запорожье,

10. №45/44 Харьков – Ужгород,

11. №47/48 Запорожье – Мукачево,

12. №51/52 Одесса – Запорожье,

13. №53/54 Днепр – Одесса,

14. №61/62 Днепр – Ивано-Франковск,

15. №773/774 Киев – Конотоп,

16. №87/88 Ковель – Запорожье,

17. № 886/888 Фастов – Чернигов,

18. №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня,

№17/18 Харьков – Ужгород,

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев,

№723/722 Харьков – Киев,

№731/732 Запорожье – Киев.

Рейсы для первого этапа выбрали в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно в поддержку жителей прифронтовых территорий. В периоды вне горячего сезона Укрзалізниця предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия тех украинцев, для которых важна доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик.

Расстояние в 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный на сегодня в Украине маршрут поезда. Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года.

Как оформить билет в километрах?

Шаг 1. Загрузите или обновите приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью «Дія.Підпис».

Шаг 2. Найдите отметку «3000» и нажмите «Принять участие» и получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.

Шаг 3. Выберите нужный поезд с отметкой «3000». При бронировании будут использованы километры – они автоматически спишутся с бонусного счета.