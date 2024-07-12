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Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

Общество 14:48   12.07.2024
Оксана Якушко
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

С 1 августа Укрзалізниця добавляет женские купе еще в четырех рейсах дальнего сообщения, среди которых поезд Харьков – Ивано-Франковск.

Женские купе появятся в следующих поездах:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск.
•⁠ ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;
•⁠ ⁠№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
•⁠ ⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

«Женские купе сегодня имеют рекордный уровень спроса у пассажиров – 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста”, – отмечает председатель правления Укрзализниці Евгений Лященко.

По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.

Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, уже сейчас курсирующих с женскими купе:

•⁠ ⁠№15/16 Харьков – Ясиня;
•⁠ ⁠№17/18 Харьков – Ужгород;
•⁠ ⁠№26/236 Одесса – Ясиня;
•⁠ ⁠№3/4 Запорожье – Ужгород;
•⁠ ⁠№41/42 Днепр – Трускавец;
•⁠ ⁠№29/30 Киев – Ужгород;
•⁠ ⁠№81/82 Киев – Ужгород;
•⁠ ⁠№75/76 Киев – Кривой Рог.

Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 августа Укрзалізниця добавляет женские купе еще в четырех рейсах дальнего сообщения, среди которых поезд Харьков – Ивано-Франковск.".