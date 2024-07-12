Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова
С 1 августа Укрзалізниця добавляет женские купе еще в четырех рейсах дальнего сообщения, среди которых поезд Харьков – Ивано-Франковск.
Женские купе появятся в следующих поездах:
• № 1/2 Харьков — Ивано-Франковск.
• № 5/6 Запорожье — Ясиня;
• № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
• № 95/96 Киев — Рахов.
«Женские купе сегодня имеют рекордный уровень спроса у пассажиров – 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста”, – отмечает председатель правления Укрзализниці Евгений Лященко.
По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.
Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, уже сейчас курсирующих с женскими купе:
• №15/16 Харьков – Ясиня;
• №17/18 Харьков – Ужгород;
• №26/236 Одесса – Ясиня;
• №3/4 Запорожье – Ужгород;
• №41/42 Днепр – Трускавец;
• №29/30 Киев – Ужгород;
• №81/82 Киев – Ужгород;
• №75/76 Киев – Кривой Рог.
Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: билет, женское купе, Ивано-Франковск, поезд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 14:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 августа Укрзалізниця добавляет женские купе еще в четырех рейсах дальнего сообщения, среди которых поезд Харьков – Ивано-Франковск.".