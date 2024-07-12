Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

С 1 августа Укрзалізниця добавляет женские купе еще в четырех рейсах дальнего сообщения, среди которых поезд Харьков – Ивано-Франковск.

Женские купе появятся в следующих поездах:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск.

•⁠ ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

•⁠ ⁠№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

•⁠ ⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

«Женские купе сегодня имеют рекордный уровень спроса у пассажиров – 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми младшего возраста”, – отмечает председатель правления Укрзализниці Евгений Лященко.

По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.

Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, уже сейчас курсирующих с женскими купе:

•⁠ ⁠№15/16 Харьков – Ясиня;

•⁠ ⁠№17/18 Харьков – Ужгород;

•⁠ ⁠№26/236 Одесса – Ясиня;

•⁠ ⁠№3/4 Запорожье – Ужгород;

•⁠ ⁠№41/42 Днепр – Трускавец;

•⁠ ⁠№29/30 Киев – Ужгород;

•⁠ ⁠№81/82 Киев – Ужгород;

•⁠ ⁠№75/76 Киев – Кривой Рог.

Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.