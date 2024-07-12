Сидел на рельсах: на Харьковщине поезд сбил насмерть мужчину

11 июля в Змиевской громаде поезд сбил человека.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель села Тарановка сидел на рельсах железнодорожного пути.

«Во избежание наезда машинисты неоднократно применяли световые и звуковые сигналы и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось», — добавили правоохранители.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи расследуют обстоятельства трагедии.