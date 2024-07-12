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Сидел на рельсах: на Харьковщине поезд сбил насмерть мужчину

Общество 11:53   12.07.2024
Виктория Яковенко
Сидел на рельсах: на Харьковщине поезд сбил насмерть мужчину

11 июля в Змиевской громаде поезд сбил человека.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель села Тарановка сидел на рельсах железнодорожного пути.

«Во избежание наезда машинисты неоднократно применяли световые и звуковые сигналы и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось», — добавили правоохранители.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи расследуют обстоятельства трагедии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 11:53;

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