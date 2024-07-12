Сидел на рельсах: на Харьковщине поезд сбил насмерть мужчину
11 июля в Змиевской громаде поезд сбил человека.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, житель села Тарановка сидел на рельсах железнодорожного пути.
«Во избежание наезда машинисты неоднократно применяли световые и звуковые сигналы и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось», — добавили правоохранители.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи расследуют обстоятельства трагедии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поезд, полиция, ранение, сбил, трагедия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июля в Змиевской громаде поезд сбил человека.".