В Харькове авто влетело в бетонные блоки на дороге: водитель погиб (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 10 июля. Fiat Cinquecento врезался в бетонные блоки на проспекте Льва Ландау.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 55-летний водитель не справился с управлением.
До прибытия на место медиков правоохранители пытались спасти пострадавшего, но усилия оказались тщетными. Мужчина скончался.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 14:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло в Харькове 10 июля. Fiat Cinquecento врезался в бетонные блоки на проспекте Льва Ландау.".