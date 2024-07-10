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В Харькове авто влетело в бетонные блоки на дороге: водитель погиб (фото)

Происшествия 14:41   10.07.2024
Елена Нагорная
В Харькове авто влетело в бетонные блоки на дороге: водитель погиб (фото)

Смертельное ДТП произошло в Харькове 10 июля. Fiat Cinquecento врезался в бетонные блоки на проспекте Льва Ландау.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 55-летний водитель не справился с управлением.

До прибытия на место медиков правоохранители пытались спасти пострадавшего, но усилия оказались тщетными. Мужчина скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло в Харькове 10 июля. Fiat Cinquecento врезался в бетонные блоки на проспекте Льва Ландау.".