В Харькове авто влетело в бетонные блоки на дороге: водитель погиб (фото)

Смертельное ДТП произошло в Харькове 10 июля. Fiat Cinquecento врезался в бетонные блоки на проспекте Льва Ландау.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 55-летний водитель не справился с управлением.

До прибытия на место медиков правоохранители пытались спасти пострадавшего, но усилия оказались тщетными. Мужчина скончался.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.