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В Харькове мотоцикл сбил пешехода – полиция

Общество 15:11   09.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове мотоцикл сбил пешехода – полиция

7 июля около 20:00 на проспекте Героев Харькова 39-летний водитель мотоцикла «Suzuki «совершил наезд на пешехода.

41-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Следователи расследуют обстоятельства ДТП.

За прошедшие сутки копы разоблачили 6 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июля около 20:00 на проспекте Героев Харькова 39-летний водитель мотоцикла «Suzuki «совершил наезд на пешехода.".