В Харькове мотоцикл сбил пешехода – полиция

7 июля около 20:00 на проспекте Героев Харькова 39-летний водитель мотоцикла «Suzuki «совершил наезд на пешехода.

41-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Следователи расследуют обстоятельства ДТП.

За прошедшие сутки копы разоблачили 6 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

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