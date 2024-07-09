В Харькове мотоцикл сбил пешехода – полиция
7 июля около 20:00 на проспекте Героев Харькова 39-летний водитель мотоцикла «Suzuki «совершил наезд на пешехода.
41-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Следователи расследуют обстоятельства ДТП.
За прошедшие сутки копы разоблачили 6 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июля около 20:00 на проспекте Героев Харькова 39-летний водитель мотоцикла «Suzuki «совершил наезд на пешехода.".