У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція
7 липня близько 20:00 на проспекті Героїв Харкова 39-річний водій мотоцикла «Suzuki» скоїв наїзд на пішохода.
41-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Слідчі розслідують обставини ДТП.
За минулу добу копи викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ДТП, мотоцикл, пешеход, поліція, сбил, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 липня близько 20:00 на проспекті Героїв Харкова 39-річний водій мотоцикла «Suzuki» скоїв наїзд на пішохода.".