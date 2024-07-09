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У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція

Суспільство 15:11   09.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція

7 липня близько 20:00 на проспекті Героїв Харкова 39-річний водій мотоцикла «Suzuki» скоїв наїзд на пішохода.

41-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Слідчі розслідують обставини ДТП.

За минулу добу копи викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 липня близько 20:00 на проспекті Героїв Харкова 39-річний водій мотоцикла «Suzuki» скоїв наїзд на пішохода.".