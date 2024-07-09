У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція

7 липня близько 20:00 на проспекті Героїв Харкова 39-річний водій мотоцикла «Suzuki» скоїв наїзд на пішохода.

41-річного чоловіка у тяжкому стані шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Слідчі розслідують обставини ДТП.

За минулу добу копи викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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