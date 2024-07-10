У Харкові авто влетіло в бетонні блоки на дорозі: водій загинув (фото)
Смертельна ДТП сталася у Харкові 10 липня. Fiat Cinquecento врізався у бетонні блоки на проспекті Льва Ландау.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 55-річний водій не впорався з керуванням.
До прибуття на місце медиків правоохоронці намагалися врятувати постраждалого, але зусилля виявилися марними. Чоловік помер.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 14:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася у Харкові 10 липня. Fiat Cinquecento врізався у бетонні блоки на проспекті Льва Ландау".