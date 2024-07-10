У Харкові авто влетіло в бетонні блоки на дорозі: водій загинув (фото)

Смертельна ДТП сталася у Харкові 10 липня. Fiat Cinquecento врізався у бетонні блоки на проспекті Льва Ландау.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 55-річний водій не впорався з керуванням.

До прибуття на місце медиків правоохоронці намагалися врятувати постраждалого, але зусилля виявилися марними. Чоловік помер.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.