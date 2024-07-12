Сидів на рейках: на Харківщині поїзд збив на смерть чоловіка
11 липня у Зміївській громаді потяг збив людину.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, мешканець села Таранівка сидів на рейках залізничної колії.
«Для уникнення наїзду машиністи неодноразово застосовували світлові та звукові сигнали та екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося», – додали правоохоронці.
Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Слідчі розслідують обставини трагедії.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 липня у Зміївській громаді потяг збив людину.".