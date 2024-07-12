Сидів на рейках: на Харківщині поїзд збив на смерть чоловіка

11 липня у Зміївській громаді потяг збив людину.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, мешканець села Таранівка сидів на рейках залізничної колії.

«Для уникнення наїзду машиністи неодноразово застосовували світлові та звукові сигнали та екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося», – додали правоохоронці.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Слідчі розслідують обставини трагедії.