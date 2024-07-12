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Сидів на рейках: на Харківщині поїзд збив на смерть чоловіка

Суспільство 11:53   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Сидів на рейках: на Харківщині поїзд збив на смерть чоловіка

11 липня у Зміївській громаді потяг збив людину.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, мешканець села Таранівка сидів на рейках залізничної колії.

«Для уникнення наїзду машиністи неодноразово застосовували світлові та звукові сигнали та екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося», – додали правоохоронці.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Слідчі розслідують обставини трагедії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 липня у Зміївській громаді потяг збив людину.".