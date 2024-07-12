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Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова

Суспільство 14:48   12.07.2024
Оксана Якушко
Жіночі купе з’являться ще в одному поїзді з Харкова

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе ще у чотирьох рейсах далекого сполучення, серед яких поїзд Харків – Івано-Франківськ.

Жіночі купе з’являться у таких потягах:

  • ⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
  • ⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • ⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

“ Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

  • ⁠ ⁠№15/16 Харків – Ясіня;
  • ⁠ ⁠№17/18 Харків – Ужгород;
  • ⁠ ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;
  • ⁠ ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • ⁠ ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;
  • ⁠ ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
  • ⁠ ⁠№81/82 Київ – Ужгород;
  • ⁠ ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе ще у чотирьох рейсах далекого сполучення, серед яких поїзд Харків – Івано-Франківськ.".