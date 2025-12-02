Безкоштовні поїздки з Харкова по Україні: 3 грудня стартує УЗ-3000

Програма «3000 км по Україні» від 3 грудня почне працювати в тестовому режимі для прифронтових областей, повідомила Укрзалізниця.

«Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму “3000 км Україною”. У грудні ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових громад переїхати на зимовий період в інші регіони. Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Щоб скористатися програмою встановіть або оновіть застосунок Укрзалізниці та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже від завтра – 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п’ятниці 5 грудня.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ), №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів, №109/110 Львів – Миколаїв, №115/116 Суми – Київ, №121/122 Миколаїв – Київ, №127/128 Львів – Запоріжжя, №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів, №143/144 Суми – Рахів, №39/40 Солотвино – Запоріжжя, №45/44 Харків – Ужгород, №47/48 Запоріжжя – Мукачево, №51/52 Одеса – Запоріжжя, №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, №773/774 Київ – Конотоп, №87/88 Ковель – Запоріжжя, № 886/888 Фастів – Чернігів, №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступні також місця в дитячих купе на рейсах наступних поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Рейси для першого етапу обрали після аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі тих українців, для яких важлива доступна ціна, а не час подорожі, щоб дещо розвантажити пік.

Відстань у 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно — це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда. Усі бонусні кілометри не обов’язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

Як оформити квиток за кілометр?

Крок 1. Завантажте або оновіть програму. Ваш обліковий запис повинен бути верифікований за допомогою “Дія.Підпис”.

Крок 2. Знайдіть позначку «3000» та натисніть «Взяти участь» та отримайте 3000 км, які можна використовувати на 4 подорожі.

Крок 3. Виберіть потрібний поїзд із позначкою «3000». При бронюванні використають кілометри – їх автоматично спишуть з бонусного рахунку.