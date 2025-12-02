Live

ДТП у Харкові: водій збив літню жінку, коли та переходила проспект

Події 19:26   02.12.2025
Оксана Якушко
ДТП сталася 2 грудня близько 16.00 на Олександрівському проспекті, повідомляє Нацполіція.

57-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 наїхав на жінку-пішохода. 77-річна жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Літню жінку, яка внаслідок аварії отримала переломи та забиті місця, відвезли до медичного закладу.

Харківські поліціянти встановлюють усі обставини аварії в Індустріальному районі. Слідчі оглянули місце події та зібрали речові докази.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, ДТП також сталася о 07:15 на проспекті Любові Малої, як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. Внаслідок аварії постраждала жінка-пішохід.

Читайте також: “Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові

Автор: Оксана Якушко
