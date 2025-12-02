“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що наразі все місто повністю забезпечене водою, проблем із подачею водопостачання немає.

“Ситуація дуже напружена і дуже було пошкоджено обладнання. Це були цілеспрямовані атаки на ті місця, з яких ми беремо воду. Але сьогодні вода постачається у повному обсязі до всіх будинків Харкова”, – констатував міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Відповідаючи на запитання ведучої, чи змінилася динаміка обстрілів Харкова, Терехов зазначив, що її взагалі не існує, а кожен місяць не схожий на попередній.

“Буває менш спокійно, буває дуже неспокійно, дуже багато обстрілів буває. Тому ще раз хочу нагадати, що немає жодної логіки в нашого ворога. Тому ще раз хочу звернутися до харків’ян, які перебувають в місті Харкові, щоб вони були дуже-дуже обережними, прослуховувались до повітряних тривог”, – додав мер.

Нагадаємо, у зв’язку з технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожих обстрілів енергооб’єктів області, у Харкові вночі тимчасово припиняли подачу водопостачання.