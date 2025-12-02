Live

“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові

Суспільство 10:26   02.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що наразі все місто повністю забезпечене водою, проблем із подачею водопостачання немає.  

“Ситуація дуже напружена і дуже було пошкоджено обладнання. Це були цілеспрямовані атаки на ті місця, з яких ми беремо воду. Але сьогодні вода постачається у повному обсязі до всіх будинків Харкова”, – констатував міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Відповідаючи на запитання ведучої, чи змінилася динаміка обстрілів Харкова, Терехов зазначив, що її взагалі не існує, а кожен місяць не схожий на попередній.

“Буває менш спокійно, буває дуже неспокійно, дуже багато обстрілів буває. Тому ще раз хочу нагадати, що немає жодної логіки в нашого ворога. Тому ще раз хочу звернутися до харків’ян, які перебувають в місті Харкові, щоб вони були дуже-дуже обережними, прослуховувались до повітряних тривог”, – додав мер.

Нагадаємо, у зв’язку з технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожих обстрілів енергооб’єктів області, у Харкові вночі тимчасово припиняли подачу водопостачання.

Читайте також: СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через туман на Харківщині два дні поспіль оголошений перший рівень небезпеки
Через туман на Харківщині два дні поспіль оголошений перший рівень небезпеки
02.12.2025, 11:50
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
02.12.2025, 11:27
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
01.12.2025, 18:12
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
02.12.2025, 07:22
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
02.12.2025, 08:08
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
02.12.2025, 06:00

Новини за темою:

01.12.2025
Терехов: Харків пережив у листопаді 47 обстрілів, 67 постраждалих
27.11.2025
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
27.11.2025
Двоє постраждалих, зруйновані будинки – Синєгубов про добу на Харківщині
26.11.2025
Вночі росіяни вдарили по передмістю Харкова – Синєгубов
18.11.2025
Чотирма “Іскандерами” окупанти атакували вночі Берестин (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 10:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що наразі все місто повністю забезпечене водою, проблем із подачею водопостачання немає.  ".