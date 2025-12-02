СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW

У зведенні 2 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що в українських захисників є успіхи на Куп’янському та Борівському напрямах.

Так, за попередньою інформацією, ЗСУ утримують чи змогли просунутися у північній частині Курилівки – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.

“30 листопада та 1 грудня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Нововасилівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Глушківки”, – уточнили експерти.

Також деякі успіхи СОУ аналітики зафіксували на Борівському напрямку.

“Уточнення територій, на які претендує Росія: 30 листопада пов’язаний з Кремлем російський блогер натякнув, що українські війська утримують позиції в Богуславці (на півночі від Борової), районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська”, – передають в ISW.

Крім того, в Інституті вивчення війни не підтверджують інформацію ворога про те, що російські війська нібито просунулися на північ від Борівської Андріївки.

Тим часом ситуація на інших напрямках – Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому – залишилася без змін, додали в ISW.