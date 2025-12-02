СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW
В сводке 2 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что у украинских защитников есть успехи на Купянском и Боровском направлениях.
Так, по предварительной информации, ВСУ удерживают или смогли продвинуться в северной части Куриловки – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
«30 ноября и 1 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Глушковки», – уточнили эксперты.
Также некоторые успехи СОУ аналитики зафиксировали и на Боровском направлении.
«Уточнение территорий, на которые претендует Россия: 30 ноября связанный с Кремлем российский блогер намекнул, что украинские войска удерживают позиции в Богуславке (на севере Боровой), районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска», – передают в ISW.
Кроме того, в Институте изучения войны не подтверждают информацию врага о том, что российские войска якобы продвинулись на севере от Боровской Андреевки.
Тем временем ситуация на другие направлениях – Южно-Слобожанском и Великобурлукском, – осталась без изменений, добавили в ISW.
Читайте также: Двое раненых – россияне ударили БпЛА по автомобилю на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 07:22;