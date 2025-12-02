СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW

В сводке 2 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что у украинских защитников есть успехи на Купянском и Боровском направлениях.

Так, по предварительной информации, ВСУ удерживают или смогли продвинуться в северной части Куриловки – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

«30 ноября и 1 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Глушковки», – уточнили эксперты.

Также некоторые успехи СОУ аналитики зафиксировали и на Боровском направлении.

«Уточнение территорий, на которые претендует Россия: 30 ноября связанный с Кремлем российский блогер намекнул, что украинские войска удерживают позиции в Богуславке (на севере Боровой), районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска», – передают в ISW.

Кроме того, в Институте изучения войны не подтверждают информацию врага о том, что российские войска якобы продвинулись на севере от Боровской Андреевки.

Тем временем ситуация на другие направлениях – Южно-Слобожанском и Великобурлукском, – осталась без изменений, добавили в ISW.