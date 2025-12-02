Live

СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW

Украина 07:22   02.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW

В сводке 2 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что у украинских защитников есть успехи на Купянском и Боровском направлениях. 

Так, по предварительной информации, ВСУ удерживают или смогли продвинуться в северной части Куриловки – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

«30 ноября и 1 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Нововасильевки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Глушковки», – уточнили эксперты.

Также некоторые успехи СОУ аналитики зафиксировали и на Боровском направлении.

«Уточнение территорий, на которые претендует Россия: 30 ноября связанный с Кремлем российский блогер намекнул, что украинские войска удерживают позиции в Богуславке (на севере Боровой), районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска», – передают в ISW.

Кроме того, в Институте изучения войны не подтверждают информацию врага о том, что российские войска якобы продвинулись на севере от Боровской Андреевки.

Тем временем ситуация на другие направлениях – Южно-Слобожанском и Великобурлукском, – осталась без изменений, добавили в ISW.

Читайте также: Двое раненых – россияне ударили БпЛА по автомобилю на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
01.12.2025, 18:12
Небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 декабря в Харькове и области
Небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 декабря в Харькове и области
01.12.2025, 21:04
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
Новости Харькова – главное за 1 декабря: ДТП с троллейбусом, продвижение РФ
01.12.2025, 22:02
В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция
В Харькове убили переселенку с Купянщины: кого подозревает полиция
01.12.2025, 15:29
Большая эвакуация из Купянска, враг продвигается — итоги 1 декабря
Большая эвакуация из Купянска, враг продвигается — итоги 1 декабря
01.12.2025, 23:08
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
02.12.2025, 08:08

Новости по теме:

30.11.2025
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
28.11.2025
Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State
27.11.2025
Украинские защитники, вероятно, продвинулись на Боровском направлении – ISW
26.11.2025
ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА
23.11.2025
ISW проанализировал ситуацию в Купянске на фоне доклада Герасимова о захвате


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 2 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что у украинских защитников есть успехи на Купянском и Боровском направлениях. ".